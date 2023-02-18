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Опубликованы видеокадры боя военных ВС РФ в окопах против американского БТР MRAP MaxxPro ВСУ

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Силовые структуры

Военные корреспонденты "Русской Весны" поделились видеокадрами, на которых бойцы российской армии противостоят в окопах американскому MRAP MaxxPro. Отмечается, что солдаты ВС Украины начали атаковать позиции ВС РФ.

На видеозаписи по стреляющей из 12,7-мм пулемёта Browning M2 бронемашине два раза попадают из гранатомёта, после чего украинская съёмка прерывается. Результаты боя неизвестны.

Ранее сообщалось, что бойцы девятой бригады Донецкого армейского корпуса ВС России захватили солдат ВС Украины в плен. В арсенале военных имелись ударные беспилотные летательные аппараты.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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