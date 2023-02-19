Бойцы ВСУ рассказали, что боятся отравиться провизией, взятой у жителей Черниговской области

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военнослужащие украинской армии рассказали о том, что командование в Черниговской области предупредило их о недопустимости принимать продукты и воду от местных жителей после произошедшего в начале февраля массового отравления едой, полученной от волонтёров. Об этом источник знакомый с ситуацией сообщил в беседе с РИА Новости.

По его словам, в начале февраля после употребления в пищу полуфабрикатов, которые были получены от представителей волонтёрской организации, у 40 солдат одного из подразделений вооружённых сил Украины (ВСУ) в Черниговской области были выявлены симптомы острого отравления.

В связи с этим, принимать продукты и воду от местных жителей всем военным в регионе запрещено, заявил собеседник агентства.