Военнослужащие украинской армии рассказали о том, что командование в Черниговской области предупредило их о недопустимости принимать продукты и воду от местных жителей после произошедшего в начале февраля массового отравления едой, полученной от волонтёров. Об этом источник знакомый с ситуацией сообщил в беседе с РИА Новости.
По его словам, в начале февраля после употребления в пищу полуфабрикатов, которые были получены от представителей волонтёрской организации, у 40 солдат одного из подразделений вооружённых сил Украины (ВСУ) в Черниговской области были выявлены симптомы острого отравления.
В связи с этим, принимать продукты и воду от местных жителей всем военным в регионе запрещено, заявил собеседник агентства.
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