Бойцами Вооруженных сил РФ был уничтожен укреплённый опорный пункт боевиков ВСУ в Луганской Народной Республике с помощью тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепёк".
"Отработали по опорному пункту противника, расход два НУРСа (неуправляемых реактивных снаряда. — Прим. ред.). Для уничтожения противника достаточно", — пояснил член экипажа "Солнцепёка" изданию РИА Новости.
Он уточнил, что для ТОС-1А используется термобарические реактивные снаряды, а потому требуется ювелирная точность, так как около позиций врага располагаются российские десантники.
Ранее военный эксперт отметил, что в настоящий момент спецоперация проводится ограниченным контингентом, российское командование ещё не задействовало основные силы.
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