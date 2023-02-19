Бойцы ВС России сожгли опорный пункт ВСУ в ЛНР реактивными "Солнцепёками"

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бойцами Вооруженных сил РФ был уничтожен укреплённый опорный пункт боевиков ВСУ в Луганской Народной Республике с помощью тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепёк".

"Отработали по опорному пункту противника, расход два НУРСа (неуправляемых реактивных снаряда. — Прим. ред.). Для уничтожения противника достаточно", — пояснил член экипажа "Солнцепёка" изданию РИА Новости.

Он уточнил, что для ТОС-1А используется термобарические реактивные снаряды, а потому требуется ювелирная точность, так как около позиций врага располагаются российские десантники.

Ранее военный эксперт отметил, что в настоящий момент спецоперация проводится ограниченным контингентом, российское командование ещё не задействовало основные силы.