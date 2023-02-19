РВ: у границ Белоруссии подготавливается дивизия для совершения диверсий техногенного характера

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Генерал Норберт Ивановский сообщил, что у западных границ Белоруссии формируется пятое соединение в составе сухопутных войск Польши. Цель его работы — организация диверсий техногенного характера. Об этом рассказал обозреватель Николай Крылов в статье для "Русской Весны”.

В состав формирования войдут четыре бригады, в каждой из них будет по четыре батальона.

Ивановский считает, что необходимость в таком подразделении вызвана растущими угрозами природного или техногенного характера.

"Дивизия будет иметь в своём составе силы и средства, способные нейтрализовать такого рода угрозы. По факту же, силы, способные нейтрализовать такую угрозу, одновременно будут способны организовать такого рода инциденты — рядом ведь Островецкая АЭС", — отмечает Крылов.

Таким образом, у границы с Белоруссией будут размещены войска для совершения диверсий на радиационно, химически и биологически опасных объектах с применением огнемётно-зажигательных средств.