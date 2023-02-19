На Запорожском направлении идут тактические бои, подразделения ВС РФ ведут разведку боем

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы РФ на Запорожском направлении сосредоточились на локальных тактических боях, проводя регулярную разведку боем.

Небольшие боестолкновения были отмечены у населённых пунктов Лобковое, Нестерянка, Копани и Дорожнянки, сообщает издание "Русская весна" со ссылкой на украинский источники.

Российский разведгруппы продолжают прощупывать оборону неприятеля на различных участках линии соприкосновения, вскрывая запасные позиции и резервы противника.

Ранее бойцы ВС РФ рассказали, как уничтожили опорный пункт боевиков в ЛНР всего двумя реактивными ракетами огнемётной системы "Солнцепёк".