Вооружённые силы РФ на Запорожском направлении сосредоточились на локальных тактических боях, проводя регулярную разведку боем.
Небольшие боестолкновения были отмечены у населённых пунктов Лобковое, Нестерянка, Копани и Дорожнянки, сообщает издание "Русская весна" со ссылкой на украинский источники.
Российский разведгруппы продолжают прощупывать оборону неприятеля на различных участках линии соприкосновения, вскрывая запасные позиции и резервы противника.
Ранее бойцы ВС РФ рассказали, как уничтожили опорный пункт боевиков в ЛНР всего двумя реактивными ракетами огнемётной системы "Солнцепёк".
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"Судный день" случится не на Банковой и не на территории Украины.