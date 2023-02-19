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На Запорожском направлении идут тактические бои, подразделения ВС РФ ведут разведку боем

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Силовые структуры

Вооружённые силы РФ на Запорожском направлении сосредоточились на локальных тактических боях, проводя регулярную разведку боем.

На Запорожском направлении идут тактические бои, подразделения ВС РФ ведут разведку боем

Небольшие боестолкновения были отмечены у населённых пунктов Лобковое, Нестерянка, Копани и Дорожнянки, сообщает издание "Русская весна" со ссылкой на украинский источники.

Российский разведгруппы продолжают прощупывать оборону неприятеля на различных участках линии соприкосновения, вскрывая запасные позиции и резервы противника.

Ранее бойцы ВС РФ рассказали, как уничтожили опорный пункт боевиков в ЛНР всего двумя реактивными ракетами огнемётной системы "Солнцепёк".

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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