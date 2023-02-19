РИА Новости: депутат Госдумы призвал США готовиться к победе русского народа на Украине

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет призвал Вашингтон готовиться к победе на Украине русского народа и изгнанию нацистского режима.

Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне лидер внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкен заявил, что у американцев нет сомнений в победе киевской власти, и призвал с осторожностью относиться к предложениям о прекращении боевых действий в зоне СВО.

"Блинкен — это дешёвый актёр, который пытается выдавать желаемое за действительное. В Украине победит русский народ, который живёт там столетиями и видит своё будущее исключительно с Россией, а взращенный американцами режим националистов будет изгнан. Американцы подзабыли, что русские, белорусы и украинцы связаны тысячами духовных нитей, это славянские народы, которые всё равно соединяются в один кулак, как бы их долго ни пытались раздробить", — цитирует издание Шеремета.

Он отметил, что будущее Украины только с РФ, а демилитаризация и денационализация Украины неизбежны.