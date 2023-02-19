Politico: американский генерал назвал средства, способные победить Россию на Украине

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Помочь победить Россию на Украине могут самолёты F-16 и ракеты большей дальности. Об этом заявил американский генерал Кристофер Каволи в частном порядке законодателям.

Высокопоставленный генерал США в Европе спокойно заявил, что предоставление Украине передового западного оборудования — такого как истребители F-16, беспилотники и ракеты большей дальности — могло бы помочь Киеву получить господство в небе и усилить собственные наступательные действия против России, пишет в своём эксклюзивном материале издание Politico.

По словам автора статьи это произошло на брифинге за закрытыми дверями в пятницу утром с участием более 10 сенаторов и членов Палаты представителей.

На вопрос, помогут ли истребители F-16 Украине выиграть конфликт против России, генерал ответил: "Да”. Об этом на условиях анонимности рассказали пять человек, которые находились в комнате.

Также генерал Каволи заявил, что Украине нужны ракеты большей дальности, чтобы позволить её силам наносить удары по российским позициям с большего расстояния, подвергая риску штаб-квартиры и тыловые линии снабжения, пишет журналист газеты.