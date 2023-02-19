Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РВ: освобождённая ВС РФ Парасковиевка завалена трупами и сожжённой техникой ВСУ
Журналист Sunday Times побывал в бункере Зеленского и поразился "тотальному" мраку
Варвара Шмыкова спела песню "Вернисаж" для русских туристов в Дубае
TNI: стремление США к доминированию вынудило Путина действовать на Украине
РИА Новости: депутат Госдумы призвал США готовиться к победе русского народа на Украине
На Запорожском направлении идут тактические бои, подразделения ВС РФ ведут разведку боем
ВСУ испытывают новобранцев под Угледаром, отправляя их вслепую на российские позиции
На Первом канале показали выпуск передачи "Сегодня вечером" с Андреем Малаховым
Артиллеристы ВС России уничтожили РЛС производства США в Херсонской области

Politico: американский генерал назвал средства, способные победить Россию на Украине

1:17
Силовые структуры

Помочь победить Россию на Украине могут самолёты F-16 и ракеты большей дальности. Об этом заявил американский генерал Кристофер Каволи в частном порядке законодателям.

Politico: американский генерал назвал средства, способные победить Россию на Украине

Высокопоставленный генерал США в Европе спокойно заявил, что предоставление Украине передового западного оборудования — такого как истребители F-16, беспилотники и ракеты большей дальности — могло бы помочь Киеву получить господство в небе и усилить собственные наступательные действия против России, пишет в своём эксклюзивном материале издание Politico.

По словам автора статьи это произошло на брифинге за закрытыми дверями в пятницу утром с участием более 10 сенаторов и членов Палаты представителей.

На вопрос, помогут ли истребители F-16 Украине выиграть конфликт против России, генерал ответил: "Да”. Об этом на условиях анонимности рассказали пять человек, которые находились в комнате.

Также генерал Каволи заявил, что Украине нужны ракеты большей дальности, чтобы позволить её силам наносить удары по российским позициям с большего расстояния, подвергая риску штаб-квартиры и тыловые линии снабжения, пишет журналист газеты.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Политолог раскрыл план "удара возмездия" России в случае атаки ВСУ на Крым

"Судный день" случится не на Банковой и не на территории Украины.

МК: Михайлов проинформировал, что ударом возмездия ВС РФ при атаке ВСУ на Крым могут стать ядерные испытания
Кадыров: мы выполняем приказы Минобороны, а не обдумываем их
Кадыров раскрыл свои отношения с Минобороны
Появились кадры, на которых русские бойцы противостоят БТР MRAP MaxxPro в окопах
Бербок предложила Путину поменять политику на 360 градусов
Спонсоры Украины начали понимать, что их вложения не окупятся — всё заберут американцы Ольга Лебедева Лукашенко раскрыл планы Путина по Украине Любовь Степушова Пентагон много лет распыляет "рядового Райана" над миром Сергей Лебедев
"Пусть терпят меня": Лия Ахеджакова продолжит работать в "Современнике" даже без ролей
В ЛНР ликвидирована украинская женщина-снайпер
Иранские фанаты вывесили флаг Украины на матче с "Зенитом"
Иранские фанаты вывесили флаг Украины на матче с "Зенитом"
Последние материалы
Politico: американский генерал назвал средства, способные победить Россию на Украине
Почему боевые офицеры Донбасса оказались не нужны Министерству обороны РФ
TNI: стремление США к доминированию вынудило Путина действовать на Украине
РИА Новости: депутат Госдумы призвал США готовиться к победе русского народа на Украине
На Запорожском направлении идут тактические бои, подразделения ВС РФ ведут разведку боем
ВСУ испытывают новобранцев под Угледаром, отправляя их вслепую на российские позиции
Создатели "Лучей смерти" заложили основу абсолютного оружия
На Первом канале показали выпуск передачи "Сегодня вечером" с Андреем Малаховым
Артиллеристы ВС России уничтожили РЛС производства США в Херсонской области
В Воздушном командовании ВСУ заявили о недовольстве сменой тактики российских ракетных ударов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников
X