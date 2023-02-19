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РВ: освобождённая ВС РФ Парасковиевка завалена трупами и сожжённой техникой ВСУ

1:04
Силовые структуры

После освобождения войсками ВС РФ крупного населённого пункта Парасковиевка можно говорить об полном уничтожении северобахмутской группировки ВСУ. На данный момент посёлок завален трупами украинских боевиков, неонацистами и наёмниками. Об этом сообщили военкоры "Русской Весны".

РВ: освобождённая ВС РФ Парасковиевка завалена трупами и сожжённой техникой ВСУ

"Зашли на "мягких лапах", противник даже сам не понял, что мы уже в посёлке. А когда проснулся, мы его благополучно перебили и продвинулись дальше", — рассказал один из бойцов российской армии.

На опубликованных кадрах видны уничтоженная техника ВСУ, тела убитых военнослужащих, брошенные огневые позиции, обустроенные посреди населённого пункта. Издание не публикует кадры из этических соображений. 

Отмечается, что боевики ВСУ снимали дорожные указатели и рассчитывали запутать русских солдат. Дома мирных жителей были превращены в укреплённые огневые точки.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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