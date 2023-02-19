Вооружённые силы РФ продолжают активные боевые действия в зоне СВО на Украине. Авторы Telegram-канала WarGonzo сообщили об успехе русской армии.
Российские войска уничтожили десант ВСУ, попытавшийся высадиться на левом берегу Днепра из Дудчан.
"Наша пехота при поддержке артиллерии ликвидировала группу около 20 боевиков и пресекла попытку врага провести разведку боем", — пишут военкоры.
Пехота вела стрелковый бой около получаса.
ВС Украины делают попытки активизировать южные направления фронта, которые, по мнению противника, являются наиболее перспективными.
Ранее сообщалось, что освобождённый ВС РФ посёлок Парасковиевка завален трупами боевиков и сожжённой техникой ВСУ.
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"Судный день" случится не на Банковой и не на территории Украины.