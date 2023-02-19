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WarGonzo: войска ВС РФ уничтожили десант ВСУ на левом берегу Днепра

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Силовые структуры

Вооружённые силы РФ продолжают активные боевые действия в зоне СВО на Украине. Авторы Telegram-канала WarGonzo сообщили об успехе русской армии.

WarGonzo: войска ВС РФ уничтожили десант ВСУ на левом берегу Днепра

Российские войска уничтожили десант ВСУ, попытавшийся высадиться на левом берегу Днепра из Дудчан.

"Наша пехота при поддержке артиллерии ликвидировала группу около 20 боевиков и пресекла попытку врага провести разведку боем", — пишут военкоры.

Пехота вела стрелковый бой около получаса.

ВС Украины делают попытки активизировать южные направления фронта, которые, по мнению противника, являются наиболее перспективными.

Ранее сообщалось, что освобождённый ВС РФ посёлок Парасковиевка завален трупами боевиков и сожжённой техникой ВСУ.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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