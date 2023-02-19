ВКС РФ в ближайшее время начнут наносить удары по мостам, тоннелям и транслогистическим узлам на границе с Польшей. Об этом проинформировал полковник ПВО Юрий Кнутов.
Если ранее ВС РФ наносили удары с паузами, то сейчас ракеты в Украины летят нон-стоп. Так армия России пытается сорвать наступление, которое готовят ВСУ к весне.
"Мы уничтожаем технику на подходе, места сосредоточения войск, военные предприятия по ремонту и производству техники, и таким образом пытаемся либо сорвать наступление или существенно сократить его масштабы", — сказал в беседе с "МК" Кнутов.
ВС РФ начнут наносить более болезненные для противника удары. Эксперт выразил уверенность, что, когда у России появится определённое количество ракет "Кинжал”, можно будет поражать цели на границе с Польшей.
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"Судный день" случится не на Банковой и не на территории Украины.