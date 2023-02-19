МК: Кнутов заявил, что войска ВС РФ готовятся наносить удары по мостам ВСУ

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВКС РФ в ближайшее время начнут наносить удары по мостам, тоннелям и транслогистическим узлам на границе с Польшей. Об этом проинформировал полковник ПВО Юрий Кнутов.

Если ранее ВС РФ наносили удары с паузами, то сейчас ракеты в Украины летят нон-стоп. Так армия России пытается сорвать наступление, которое готовят ВСУ к весне.

"Мы уничтожаем технику на подходе, места сосредоточения войск, военные предприятия по ремонту и производству техники, и таким образом пытаемся либо сорвать наступление или существенно сократить его масштабы", — сказал в беседе с "МК" Кнутов.

ВС РФ начнут наносить более болезненные для противника удары. Эксперт выразил уверенность, что, когда у России появится определённое количество ракет "Кинжал”, можно будет поражать цели на границе с Польшей.