Залужный готовит удар южной группировки ВСУ на Запорожском направлении

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

От источников в руководстве киевского режима приходит информация о том, что главком вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный готовит удар в Запорожской области, где на данный момент располагается самая боеспособная группировка. Однако перед этим ВСУ придётся отразить наступление российских войск.

Инсайдеры сообщают, о том что Залужный вместе с Генштабом якобы ожидают скоординированного удара российских войск сразу с пяти-семи направлений. При этом украинское командование считает, что ВСУ смогут удар отразить, после чего сами перейдут в наступление, предположительно, на Запорожском направлении.

Контратака может планироваться на Токмак с целью взять город. Такая информация приходит от источников из Киева, пишет "Военное обозрение".

Ранее о том, что боевики ВСУ стягивают подкрепление в подконтрольную Киеву часть Запорожской области сообщал и член главного совета администрации региона Владимир Рогов.