Россия готовит большое наступление на 24 февраля по ряду направлений. Об этом заявил в эфире телемарафона глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.
Назначенный Киевом чиновник сослался на данные разведки, которые говорят о том, что российские военные стягивают на Донецкое направление (Авдеевка, Бахмут, Угледар, Марьинка) дополнительные силы.
По словам гауляйтера, там сконцентрировано очень много людей.
"Понимаем, что, скорее всего, они к чему-то готовятся. 24 февраля, вероятно, будут наступать", — высказал своё мнение Барабаш в эфире украинского телеканала.
Ранее источники в Киеве сообщили, что главком ВСУ Залужный готовит удар южной группировки на Запорожском направлении.
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