Глава Авдеевской ВГА Барабаш: Россия готовит большое наступление на 24 февраля

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Россия готовит большое наступление на 24 февраля по ряду направлений. Об этом заявил в эфире телемарафона глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.

Назначенный Киевом чиновник сослался на данные разведки, которые говорят о том, что российские военные стягивают на Донецкое направление (Авдеевка, Бахмут, Угледар, Марьинка) дополнительные силы.

По словам гауляйтера, там сконцентрировано очень много людей.

"Понимаем, что, скорее всего, они к чему-то готовятся. 24 февраля, вероятно, будут наступать", — высказал своё мнение Барабаш в эфире украинского телеканала.

Ранее источники в Киеве сообщили, что главком ВСУ Залужный готовит удар южной группировки на Запорожском направлении.