Командование ВСУ усиливает наземные войска на Артёмовском направлении, отправляя в регион мобилизованных и кадровых военных из других частей страны.
Однако украинская армия столкнулась с дефицитом тяжёлой техники Запада, поэтому подкрепления прибывают на лёгких небронированных пикапах, а также на советских бронетранспортёрах, которые были сняты с хранения из-за нехватки импортной техники для перевозки войск.
"Вся колёсная техника, переданная и используемая подкреплениями в Артёмовске, не имеет тяжёлого вооружения и лишена защиты от артиллерийских и танковых боеприпасов", — отмечают военкоры RT.
Личный состав некоторых соединений вынужден добираться до позиций на машинах, не предназначенных для тяжёлого бездорожья, и вступает в бой с российской армией "с колёс".
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