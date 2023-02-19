RT: ВСУ столкнулись с дефицитом тяжёлой техники для подкреплений в Артёмовске

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командование ВСУ усиливает наземные войска на Артёмовском направлении, отправляя в регион мобилизованных и кадровых военных из других частей страны.

Однако украинская армия столкнулась с дефицитом тяжёлой техники Запада, поэтому подкрепления прибывают на лёгких небронированных пикапах, а также на советских бронетранспортёрах, которые были сняты с хранения из-за нехватки импортной техники для перевозки войск.

"Вся колёсная техника, переданная и используемая подкреплениями в Артёмовске, не имеет тяжёлого вооружения и лишена защиты от артиллерийских и танковых боеприпасов", — отмечают военкоры RT.

Личный состав некоторых соединений вынужден добираться до позиций на машинах, не предназначенных для тяжёлого бездорожья, и вступает в бой с российской армией "с колёс".