Запад дал России чёткий сигнал, заявил глава конференции в Мюнхене Кристоф Хойсген во время совей речи, завершающей форум. Он говорил о трансатлантическом единстве.
"Пришли, чтобы остаться. И у нас больше выдержки, чем у Владимира Путина", — сказал Хойсген.
Он отметил, что Запад должен увеличить свои расходы на поддержку Киева, и выразил радость тому, что во время конференции произошло много диалогов. Председатель надеется, что в следующем году яркое выступление Владимира Зеленского будет не по видео, а при его личном присутствии.
Отметим, что Россия не принимает участие в форуме по безопасности в Мюнхене уже второй год подряд.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
"Судный день" случится не на Банковой и не на территории Украины.