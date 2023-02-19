Глава конференции в Мюнхене Кристоф Хойсген заявил, что у Запада больше выдержки, чем у Путина

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Запад дал России чёткий сигнал, заявил глава конференции в Мюнхене Кристоф Хойсген во время совей речи, завершающей форум. Он говорил о трансатлантическом единстве.

"Пришли, чтобы остаться. И у нас больше выдержки, чем у Владимира Путина", — сказал Хойсген.

Он отметил, что Запад должен увеличить свои расходы на поддержку Киева, и выразил радость тому, что во время конференции произошло много диалогов. Председатель надеется, что в следующем году яркое выступление Владимира Зеленского будет не по видео, а при его личном присутствии.

Отметим, что Россия не принимает участие в форуме по безопасности в Мюнхене уже второй год подряд.