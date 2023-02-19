Согласно данным Telegram-канала WarGonzо, военнослужащий с позывным "Волга" и несколько разведчиков погибли в боях под Угледаром. Боец "шахтёрской дивизии" ДНР в гранатомётной дуэли отомстил солдатам ВСУ, которые убили его командира и надругались над его телом.
Гранотомётчик Иван вызвал одного из украинских солдатов на своеобразную дуэль. Он спровоцировал противника выстрелить в него из РПГ криком "Микола, выходи!". После этого боевик раскрыл свою позицию. Далее русский солдат уничтожил украинского военнослужащего тремя выстрелами из гранотомёта.
Ранее сообщалось, что войска ВС РФ уничтожили десант ВСУ на левом берегу Днепра.
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"Судный день" случится не на Банковой и не на территории Украины.