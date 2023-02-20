Вооружённые силы РФ продолжают уничтожать противника по всей линии боевого соприкосновения. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об успехах армии России.
ВС РФ ликвидировали нацистов из спецподразделения "Волки Да Винчи" группировки "Гонор". Военнослужащие участвовали в боях за Купянск Харьковской области осенью 2022 года. Они зачищали мирное население, которое подозревалось в симпатиях к России.
Среди уничтоженных боевиков Юрий Кулик, Виталий Захарченко, Евгений Саража, Ростислав Стадник.
Главарём группировки был Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи". Он являлся одним из лидеров неонацистского движения на Украине.
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