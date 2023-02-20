РВ: войска ВС РФ уничтожили военных ВСУ из спецподразделения "Волки Да Винчи" группировки "Гонор"

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы РФ продолжают уничтожать противника по всей линии боевого соприкосновения. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об успехах армии России.

ВС РФ ликвидировали нацистов из спецподразделения "Волки Да Винчи" группировки "Гонор". Военнослужащие участвовали в боях за Купянск Харьковской области осенью 2022 года. Они зачищали мирное население, которое подозревалось в симпатиях к России.

Среди уничтоженных боевиков Юрий Кулик, Виталий Захарченко, Евгений Саража, Ростислав Стадник.

Главарём группировки был Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи". Он являлся одним из лидеров неонацистского движения на Украине.