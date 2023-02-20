Гагин: ВСУ применяют запрещённые газовые гранаты производства США, Британии и Израиля

Украинские боевики используют в Донбассе запрещённые газовые гранатомёты, произведённые в США, Британии и Израиле, следует из заявления советника врио руководителя ДНР Яна Гагина.

В беседе с ТАСС он отметил, что Киев нарушает международные конвенции, которые регламентируют правила ведения вооружённых конфликтов. По его словам, ВСУ пытались применить химическое оружие ещё в 2014 году.

"Чаще всего они используют газовые гранаты", — поделился Гагин.

Как подчеркнул советник, украинские военные уже травмировали некоторых российских солдат с помощью этих гранат на Артёмовском направлении.

Кроме того, он обратил внимание на попытки применения ВСУ отравляющих аэрозолей. Гагин также осудил Киев за использование кассетных мин с игольчатыми боеприпасами и противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения Донбасса. Советник врио главы ДНР призвал расследовать факты нарушения международных конвенций со стороны Украины.