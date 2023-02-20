Спецслужбы коллективного Запада обнаружили позиции российских комплексов "Искандер", которые в перспективе могли нанести удары по военным целям на Украине.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", ссылаясь на американские источники. По информации, обнаружены новые спутниковые фото, где видны позиции ракетных комплексов "Искандер" ВС РФ, находящиеся в Брянской области.
Эти системы были развернуты между 28 января и 1 февраля в Унечском районе у населённого пункта Алёновка.
Скорее всего, российские военные уже сменили позиции, подытожило издание.
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