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РВ: Вражеские спецслужбы обнаружили позиции комплексов "Искандер"

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Силовые структуры

Спецслужбы коллективного Запада обнаружили позиции российских комплексов "Искандер", которые в перспективе могли нанести удары по военным целям на Украине.

РВ: Вражеские спецслужбы обнаружили позиции комплексов "Искандер"

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", ссылаясь на американские источники. По информации, обнаружены новые спутниковые фото, где видны позиции ракетных комплексов "Искандер" ВС РФ, находящиеся в Брянской области.

Эти системы были развернуты между 28 января и 1 февраля в Унечском районе у населённого пункта Алёновка.

Скорее всего, российские военные уже сменили позиции, подытожило издание.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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