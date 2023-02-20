Ян Гагин заявил, что ВС РФ взяли Артёмовск в полукольцо

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские войска постепенно окружают Артёмовск. В скором времени ВС РФ начнут наносить удары по точкам в западной части города. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Он подчеркнул, что Артёмовск уже находится в полуокружении, бои идут уже в самом населённом пункте. Однако украинские войска продолжают оказывать сопротивление, стягивая в регион дополнительные резервы.

"Призывают постоянно, ведь "мобиков", по мнению киевского командования, не жалко. Уже потом расходуют кадровых военных и наёмников", — пояснил Гагин в беседе с ТАСС.

Эксперт считает, что полный переход Артёмовска под контроль российской — вопрос времени. Но торопиться не стоит, поскольку ВС РФ берегут личный состав и наносят максимальное поражение противнику. Потери ВСУ составляют тысячи человек, отметил Гагин.

"Я бы не торопился, продолжал бы перемалывать части противника. Это удобно и уже отработано", — пояснил он.