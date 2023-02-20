ВСУ лишились ремонтного центра гаубиц М777 на Лиманском направлении

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В начале февраля между населёнными пунктами Дробышево и Новосёловка на Лиманском направлении был нанесён ракетный удар по центру ремонта и обслуживания зарубежных гаубиц калибра 155 мм. По данным Telegram-канала "Военная хроника", в результате атаки три гаубицы уничтожены, четыре оружия серьёзно повреждены. Корреспонденты полагают, что там находились сменные стволы для гаубиц M777.

После оценки специалистов выяснилось, что техники, которые прошли подготовку на Яворовском полигоне, смогут восстановить не более двух орудий М777 и одну гаубицу FH-70 калибра 155 мм.

"Другой ремонтный центр орудий калибра 155 мм, предположительно, находится в Харькове, из-за чего процесс отправки, восстановления, испытаний и доставки орудия обратно в подразделения ВСУ может растянуться на два-три месяца", — сообщили военкоры.