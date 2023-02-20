Кадыров сообщил о взятии стратегической высоты в районе Белогоровки в ЛНР

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бойцы спецназа "Ахмат" совместно с Третьим батальоном Второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР заняли стратегическую высоту в окрестностях Белогоровки. Об этом сообщил в понедельник в своём Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

По слова командира одного из отрядов спецназа "Ахмат", ожесточённые бои за владение данной стратегической возвышенностью шли достаточно долго.

Под контроль российских военных перешло порядка пяти километров земли, а также выход на железную дорогую, ведущую в Северск, что само по себе даёт нашей стороне значительное преимущество на этом участке фронта, отметил командир.

Ранее аналитики британской разведки предположили, что Россия может объявить об освобождении Артёмовска (Бахмута) уже 24 февраля.