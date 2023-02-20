Два дня назад боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) снова пытались занять одну из позиций российских военных. Об этом рассказал командир батальона "Восток" армии Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский в понедельник. Он отметил, что эта позиция не даёт покоя противнику.
По словам комбата, враг безуспешно атаковал дважды за день, чем очень разозлил бойцов "Востока".
И они решили вчера вместе со смежными подразделениями "вразумить его": танком уничтожили два опорных пункта, а ночью нанесли удар из реактивной артиллерии.
"После танковых попаданий боекомплект долго детонировал на их позициях, результат работы "Града" туман на дистанции не позволил рассмотреть", — добавил Ходаковский.
Он также ещё раз похвалил фронтовую дружбу, благодаря которой удалось достичь такого результата.
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