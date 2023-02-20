Комбат Ходаковский: два дня назад противник снова пытался занять одну из наших позиций

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Два дня назад боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) снова пытались занять одну из позиций российских военных. Об этом рассказал командир батальона "Восток" армии Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский в понедельник. Он отметил, что эта позиция не даёт покоя противнику.

По словам комбата, враг безуспешно атаковал дважды за день, чем очень разозлил бойцов "Востока".

И они решили вчера вместе со смежными подразделениями "вразумить его": танком уничтожили два опорных пункта, а ночью нанесли удар из реактивной артиллерии.

"После танковых попаданий боекомплект долго детонировал на их позициях, результат работы "Града" туман на дистанции не позволил рассмотреть", — добавил Ходаковский.

Он также ещё раз похвалил фронтовую дружбу, благодаря которой удалось достичь такого результата.