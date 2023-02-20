По словам военнослужащего Западного военного округа, главная задача артиллеристов у Кременной — прикрывать пехоту.
Однако если в ходе выполнения основной задачи российским подразделениям приходится также уничтожать командные пункты противника, военную технику, "разбираться" с живой силой ВСУ и их укрепрайонами.
Артиллерист рассказал, что российским бойцам постоянно приходится открывать огонь при обнаружении позиций ВСУ.
"Основная задача артиллерии По словам военнослужащего Западного военного округа, главная задача артиллеристов у Кременной — прикрытие пехоты. Но в определенные моменты и другие задачи выполняем, при обнаружении, например, командных пунктов противника и их уничтожаем. Абсолютно разные цели: бывает техника, укрепрайоны, командные пункты и просто живая сила противника. Сегодня мы подавляли миномет противника и технику уничтожали. Скопление техники было обнаружено, мы по ней также открывали огонь", — рассказал артиллерист в беседе с РИА Новости.
Боец добавил, что на кременском участке, несмотря на значительное продвижение, сохраняется "стабильно напряжённая" обстановка. Действия российских подразделений здесь зависят от активности ВСУ, добавил боец.
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