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Боец ЗВО: основная задача российской артиллерии у Кременной — прикрытие пехоты

1:24
Силовые структуры

По словам военнослужащего Западного военного округа, главная задача артиллеристов у Кременной — прикрывать пехоту.

Боец ЗВО: основная задача российской артиллерии у Кременной — прикрытие пехоты

Однако если в ходе выполнения основной задачи российским подразделениям приходится также уничтожать командные пункты противника, военную технику, "разбираться" с живой силой ВСУ и их укрепрайонами.

Артиллерист рассказал, что российским бойцам постоянно приходится открывать огонь при обнаружении позиций ВСУ.

"Основная задача артиллерии По словам военнослужащего Западного военного округа, главная задача артиллеристов у Кременной — прикрытие пехоты. Но в определенные моменты и другие задачи выполняем, при обнаружении, например, командных пунктов противника и их уничтожаем. Абсолютно разные цели: бывает техника, укрепрайоны, командные пункты и просто живая сила противника. Сегодня мы подавляли миномет противника и технику уничтожали. Скопление техники было обнаружено, мы по ней также открывали огонь", — рассказал артиллерист в беседе с РИА Новости.

Боец добавил, что на кременском участке, несмотря на значительное продвижение, сохраняется "стабильно напряжённая" обстановка. Действия российских подразделений здесь зависят от активности ВСУ, добавил боец.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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