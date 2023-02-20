Подберёзкин спрогнозировал серьёзное поражение ВСУ в конце марта 2023 года

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Предстоящие недели станут началом решающего этапа украинского конфликта, главное сражение состоится в марте. Об этом заявил директор Центра военно-политических исследований концерна Алмаз-Антей, доктор исторических наук, профессор Алексей Подберёзкин, комментируя Pravda.Ru прогноз немецкого министра обороны Бориса Писториуса.

"Сейчас начинается предыстория этих событий", — указал эксперт.

Российские войска готовятся к масштабному наступлению сразу на нескольких участках фронта, в результате чего в конце марта ВСУ ожидает серьёзное поражение, если не крах вообще, подчеркнул профессор.

"Это приведёт к резкому кризису, к надлому украинской армии", — указал Подберёзкин.

Западные страны вынуждены признать скорое поражение Украины, поскольку их вера в киевский режим уже сейчас начинает угасать, сделал вывод собеседник Pravda.Ru.

Ранее министр обороны Германии Писториус заявил, что следующие недели в ходе украинского конфликта станут решающими.