Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РИА Новости: по американскому городу Ист-Пэлестайн США нанесли "ядерный удар"
Мельник: Украина готовит сюрприз с приездом главных партнёров Киева к годовщине СВО
ЕС угрожает санкциями Китаю из-за "поставок оружия" России
Певец Григорий Лепс о 8 марта: это неправильный праздник, выдуманный!
Певец Денис Майданов объяснил, почему даёт концерты в зоне СВО на Украине
Телеведущий Иван Ургант озвучил рекламный ролик на российском ТВ
Блогер Фейгин*: Байден находится в Киеве
Украинский авиаэксперт: Россия может применить на Украине дирижабли-камикадзе
Боец ЗВО: основная задача российской артиллерии у Кременной — прикрытие пехоты

Подберёзкин спрогнозировал серьёзное поражение ВСУ в конце марта 2023 года

1:09
Силовые структуры

Предстоящие недели станут началом решающего этапа украинского конфликта, главное сражение состоится в марте. Об этом заявил директор Центра военно-политических исследований концерна Алмаз-Антей, доктор исторических наук, профессор Алексей Подберёзкин, комментируя Pravda.Ru прогноз немецкого министра обороны Бориса Писториуса.

Подберёзкин спрогнозировал серьёзное поражение ВСУ в конце марта 2023 года

"Сейчас начинается предыстория этих событий", — указал эксперт.

Российские войска готовятся к масштабному наступлению сразу на нескольких участках фронта, в результате чего в конце марта ВСУ ожидает серьёзное поражение, если не крах вообще, подчеркнул профессор.

"Это приведёт к резкому кризису, к надлому украинской армии", — указал Подберёзкин.

Западные страны вынуждены признать скорое поражение Украины, поскольку их вера в киевский режим уже сейчас начинает угасать, сделал вывод собеседник Pravda.Ru.

Ранее министр обороны Германии Писториус заявил, что следующие недели в ходе украинского конфликта станут решающими.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Театр "Современник" вернул в труппу Лию Ахеджакову после громкого скандала с письмами

В "Современнике" заявили, что спектакли с участием Ахеджаковой числятся в репертуаре театра.

Театр "Современник" заявил о наличии в репертуаре спектактей с Лией Ахеджаковой
Опубликованы видеокадры боя военных ВС РФ в окопах против американского БТР MRAP MaxxPro ВСУ
Появились кадры, на которых русские бойцы противостоят БТР MRAP MaxxPro в окопах
Армия России начнёт наносить удары по мостам, тоннелям и транслогистическим узлам на границе с Польшей
Армия России уничтожила десант ВСУ, попытавшийся высадиться на левом берегу Днепра из Дудчан
Спонсоры Украины начали понимать, что их вложения не окупятся — всё заберут американцы Ольга Лебедева Лукашенко раскрыл планы Путина по Украине Любовь Степушова Пентагон много лет распыляет "рядового Райана" над миром Сергей Лебедев
Эдуард Басурин стал пенсионером
Бункер Зеленского поразил британского журналиста своим видом
Цискаридзе остался в немилости у российских зрителей
Цискаридзе остался в немилости у российских зрителей
Последние материалы
ЕС угрожает санкциями Китаю из-за "поставок оружия" России
Певец Григорий Лепс о 8 марта: это неправильный праздник, выдуманный!
Певец Денис Майданов объяснил, почему даёт концерты в зоне СВО на Украине
Телеведущий Иван Ургант озвучил рекламный ролик на российском ТВ
Блогер Фейгин*: Байден находится в Киеве
Подберёзкин спрогнозировал серьёзное поражение ВСУ в конце марта 2023 года
Украинский авиаэксперт: Россия может применить на Украине дирижабли-камикадзе
Боец ЗВО: основная задача российской артиллерии у Кременной — прикрытие пехоты
Концертный тур группы "Мумий Тролль" по городам России отменён
Зеленский заявил, что поставки КНР вооружений ВС РФ могут привести к Третьей мировой войне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников
X