Предстоящие недели станут началом решающего этапа украинского конфликта, главное сражение состоится в марте. Об этом заявил директор Центра военно-политических исследований концерна Алмаз-Антей, доктор исторических наук, профессор Алексей Подберёзкин, комментируя Pravda.Ru прогноз немецкого министра обороны Бориса Писториуса.
"Сейчас начинается предыстория этих событий", — указал эксперт.
Российские войска готовятся к масштабному наступлению сразу на нескольких участках фронта, в результате чего в конце марта ВСУ ожидает серьёзное поражение, если не крах вообще, подчеркнул профессор.
"Это приведёт к резкому кризису, к надлому украинской армии", — указал Подберёзкин.
Западные страны вынуждены признать скорое поражение Украины, поскольку их вера в киевский режим уже сейчас начинает угасать, сделал вывод собеседник Pravda.Ru.
Ранее министр обороны Германии Писториус заявил, что следующие недели в ходе украинского конфликта станут решающими.
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