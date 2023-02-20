Опубликованы кадры поражения "Краснополем" американской РЛС на 9 этаже под Авдеевкой

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появились уникальные кадры работы корректируемого снаряда "Краснополь" в районе Авдеевки. Артиллеристы уничтожили американскую радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ, которая была установлена на девятом этаже высотного здания.

Высокоточный снаряд состоит из управляющей и боевой частей, где находится взрывчатое вещество. Сначала солдаты ВС РФ настроили боеприпас, затем навели орудие на цель. После этого был произведён выстрел из 152-мм гаубицы "Мста-Б", высокоточный "Краснополь" входит в её арсенал.

"Противник очень хорошо разместил на верхнем этаже камеры, комплекты спутниковой связи. Уже неоднократно пытались туда попасть, но не попадали. Поэтому в ход пошёл "Краснополь", — рассказал солдат.