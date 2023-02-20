В Сети появились уникальные кадры работы корректируемого снаряда "Краснополь" в районе Авдеевки. Артиллеристы уничтожили американскую радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ, которая была установлена на девятом этаже высотного здания.
Высокоточный снаряд состоит из управляющей и боевой частей, где находится взрывчатое вещество. Сначала солдаты ВС РФ настроили боеприпас, затем навели орудие на цель. После этого был произведён выстрел из 152-мм гаубицы "Мста-Б", высокоточный "Краснополь" входит в её арсенал.
"Противник очень хорошо разместил на верхнем этаже камеры, комплекты спутниковой связи. Уже неоднократно пытались туда попасть, но не попадали. Поэтому в ход пошёл "Краснополь", — рассказал солдат.
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