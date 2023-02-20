War on Rocks: американский эксперт Кофман заявил о сценарии СВО на истощение ресурсов войск ВСУ

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Войска ВС России наступают небольшими темпами, и для этого есть свои причины. Об этом заявил научный сотрудник центра новой американской безопасности, военный эксперт Майкл Кофман в подкасте для War on Rocks.

Он отметил, что Россия бережёт свои резервы для крупного прорыва, а Киев ждёт провал на юге, если они решат атаковать.

Кофман полагает, что российским войскам необходимо делать ставку на истощение человеческих ресурсов:

"Учитывая, что Украина больше не имеет преимущества в людских ресурсах, стратегия России в 2023 году может состоять в том, чтобы сократить людские ресурсы ВС Украины".

Когда ВСУ начнут наступление весной, Россия ответит, используя преимущество в численности личного состава. Что касается поставок западных танков, эксперт уверен, что бронетехника лишь восполнит потери украинской армии и не изменит ход СВО.