Войска ВС России наступают небольшими темпами, и для этого есть свои причины. Об этом заявил научный сотрудник центра новой американской безопасности, военный эксперт Майкл Кофман в подкасте для War on Rocks.
Он отметил, что Россия бережёт свои резервы для крупного прорыва, а Киев ждёт провал на юге, если они решат атаковать.
Кофман полагает, что российским войскам необходимо делать ставку на истощение человеческих ресурсов:
"Учитывая, что Украина больше не имеет преимущества в людских ресурсах, стратегия России в 2023 году может состоять в том, чтобы сократить людские ресурсы ВС Украины".
Когда ВСУ начнут наступление весной, Россия ответит, используя преимущество в численности личного состава. Что касается поставок западных танков, эксперт уверен, что бронетехника лишь восполнит потери украинской армии и не изменит ход СВО.
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