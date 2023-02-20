Разведчики ЮВО выследили и ликвидировали украинских диверсантов, которые прятались в канаве

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Подразделение разведчиков Южного военного округа (ЮВО) армии России выследило и ликвидировало украинских диверсантов. Видео публикует Минобороны РФ в своём Telegram-канале.

Ведомство сообщает, что разведчики "Южной" группировки войск обнаружили украинскую ДРГ с помощью квадрокоптера. Боевики прятались в канаве под дорогой.

Один из разведчиков при помощи штурмовой группы, работавшей под прикрытием БТР-82А, скрытно подобрался к канаве и забросил в неё гранату. Все украинские диверсанты были уничтожены.

Ранее появилось видео штурма российскими морпехами опорника ВСУ под Угледаром.