Подразделение разведчиков Южного военного округа (ЮВО) армии России выследило и ликвидировало украинских диверсантов. Видео публикует Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
Ведомство сообщает, что разведчики "Южной" группировки войск обнаружили украинскую ДРГ с помощью квадрокоптера. Боевики прятались в канаве под дорогой.
Один из разведчиков при помощи штурмовой группы, работавшей под прикрытием БТР-82А, скрытно подобрался к канаве и забросил в неё гранату. Все украинские диверсанты были уничтожены.
Ранее появилось видео штурма российскими морпехами опорника ВСУ под Угледаром.
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