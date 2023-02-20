VT: пленный Саидов заявил, что погибших бойцов ВСУ сбрасывают в овраги, чтобы не платить их родственникам

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военнопленный ВСУ Виталий Саидов рассказал о происходящем в украинской армии. Об этом сообщает издание Veterans Today.

Боец поделился, что в войсках творится хаос, а солдаты не имеют нужной подготовки. На фронте нет подкреплений, офицеры отпускают из зоны СВО за взятку.

Армия несёт крупные потери, которые восполняются за счёт мобилизованных.

"Погибшие складываются на свалках в овраги и не вывозятся на опознание. Позже их объявляют пропавшими без вести для того, чтобы не выплачивать компенсацию семьям", — сообщает Саидов.

Журналисты в публикации отмечают, что захоронения могут использоваться для обвинения России в военных преступлениях.