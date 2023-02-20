Матвийчук заявил, что на линии фронта СВО осталось не больше 200 тысяч военных ВСУ

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На линии фронта осталось около 200 тысяч военнослужащих ВСУ. Об этом проинформировал бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Это связано с тем, что противник вынужден держать несколько группировок: первую — на севере против Белоруссии, вторую — на Брянщине и Сумщине, третью — возле Приднестровья.

"Распыления у них достаточно большие, а призыв они осуществить уже не могут. Хоть они и начали призывать детей и женщин. Ничего у них не получается. Все разбегаются", — сказал эксперт в беседе с URA.RU.

Матвийчук отметил, что ВСУ могут перебросить силы на другие участки фронта после оставления Угледара и Артёмовска.