На линии фронта осталось около 200 тысяч военнослужащих ВСУ. Об этом проинформировал бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Это связано с тем, что противник вынужден держать несколько группировок: первую — на севере против Белоруссии, вторую — на Брянщине и Сумщине, третью — возле Приднестровья.
"Распыления у них достаточно большие, а призыв они осуществить уже не могут. Хоть они и начали призывать детей и женщин. Ничего у них не получается. Все разбегаются", — сказал эксперт в беседе с URA.RU.
Матвийчук отметил, что ВСУ могут перебросить силы на другие участки фронта после оставления Угледара и Артёмовска.
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