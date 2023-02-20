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Матвийчук заявил, что на линии фронта СВО осталось не больше 200 тысяч военных ВСУ

0:51
Силовые структуры

На линии фронта осталось около 200 тысяч военнослужащих ВСУ. Об этом проинформировал бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Матвийчук заявил, что на линии фронта СВО осталось не больше 200 тысяч военных ВСУ

Это связано с тем, что противник вынужден держать несколько группировок: первую — на севере против Белоруссии, вторую — на Брянщине и Сумщине, третью — возле Приднестровья.

"Распыления у них достаточно большие, а призыв они осуществить уже не могут. Хоть они и начали призывать детей и женщин. Ничего у них не получается. Все разбегаются", — сказал эксперт в беседе с URA.RU.

Матвийчук отметил, что ВСУ могут перебросить силы на другие участки фронта после оставления Угледара и Артёмовска.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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