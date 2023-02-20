Нидерландские спецслужбы заявили, что Москва последние месяцы ищет данные для диверсии на объектах критической инфраструктуры в Северном море.
Заявления служб общей и военной разведки опубликовало издание Reuters. По информации Амстердама, под угрозой находятся интернет-кабели, ветряные электростанции и газовые трубы.
Ранее американский журналист Сеймур Херш обвинил власти США в подрыве магистральных газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". По данным публициста, операция произошла под прикрытием учений альянса НАТО.
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В "Современнике" заявили, что спектакли с участием Ахеджаковой числятся в репертуаре театра.