Разведка Нидерландов заподозрила Россию в планировании диверсий

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Нидерландские спецслужбы заявили, что Москва последние месяцы ищет данные для диверсии на объектах критической инфраструктуры в Северном море.

Заявления служб общей и военной разведки опубликовало издание Reuters. По информации Амстердама, под угрозой находятся интернет-кабели, ветряные электростанции и газовые трубы.

Ранее американский журналист Сеймур Херш обвинил власти США в подрыве магистральных газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". По данным публициста, операция произошла под прикрытием учений альянса НАТО.