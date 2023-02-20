"Резидент": Ермак и Салливан обсуждали в Киеве тайминг контрнаступления ВСУ на Крым

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Во время сегодняшнего визита президента США Джо Байдена в Киев его советник Джейк Салливан и глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсуждали тайминг контрнаступления ВСУ на Крым. Об этом пишет украинский инсайдерский Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на собственные источники.

Американцы дали Зеленскому шесть месяцев, чтобы ВСУ выиграли приазовскую кампанию и вышли на границы полуостроваа, сообщают авторы канала.

Под эти цели Киев должен получить новый пакет вооружения, о котором объявят на этой неделе. Администрация Байдена торопит Украину с перехватом инициативы на поле боя и началом контрнаступления, заключают ТГ-эксперты.