Во время сегодняшнего визита президента США Джо Байдена в Киев его советник Джейк Салливан и глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсуждали тайминг контрнаступления ВСУ на Крым. Об этом пишет украинский инсайдерский Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на собственные источники.
Американцы дали Зеленскому шесть месяцев, чтобы ВСУ выиграли приазовскую кампанию и вышли на границы полуостроваа, сообщают авторы канала.
Под эти цели Киев должен получить новый пакет вооружения, о котором объявят на этой неделе. Администрация Байдена торопит Украину с перехватом инициативы на поле боя и началом контрнаступления, заключают ТГ-эксперты.
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