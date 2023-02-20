Войска ВС РФ после длительного перерыва нанесли удар по объектам ВСУ в Балабино

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские войска отработали по целям, которые были выявлены разведкой к югу от города Запорожье. На данный момент этот населённый пункт и северная часть региона оккупированы войсками ВСУ.

Как отмечает "Военное обозрение", армия России нанесла удары в пригороде Запорожья — в пгт Балабино. Этот населённый пункт примыкает к Коммунарскому району административного центра Запорожской области. Балабино расположено примерно в 30 километрах к северу от передовых линий ВС РФ в регионе.

В посёлке размещались украинские формирования, в которые входили боевики, подготовленные на натовских военных базах. Также здесь обустроены объекты для отдыха личного состава ВСУ. Этими силами Киев планировал контрнаступление по направлению на Мелитополь.

Издание обращает внимание на то, что название данного посёлка появилось в сводках впервые за долгое время. Украинские паблики сообщают, что удар по объектам в южном пригороде Запорожья может говорить о подготовке ВС РФ к наступлению на этом направлении.