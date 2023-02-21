Разведчики заметили высокопоставленных европейских чиновников и офицеров Вооружённых сил Украины (ВСУ) в подконтрольном киевскому режиму Краматорске, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.
По его словам, политиков из Евросоюза охраняет специальное подразделение Службы безопасности Украины (СБУ). Он добавил, что чиновники и офицеры ВСУ используют для продвижения по городу три тонированных бронированных автомобиля. Как пояснил Марочко, их сопровождает дорожно-патрульная служба.
"В населённый пункт Краматорск отмечено прибытие высокопоставленных чиновников", — подтвердил представитель НМ ЛНР в беседе с ТАСС.
Кроме того, он подчеркнул: в составе делегации есть переводчики, сопровождающие иностранных гостей.
Ранее Марочко сообщил, что украинские силовики избивают мирных жителей Краматорска, Славянска и Красного Лимана, пытаясь найти шпионов среди них.
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