Марочко заявил о прибытии в Краматорск европейских чиновников и офицеров ВСУ

Разведчики заметили высокопоставленных европейских чиновников и офицеров Вооружённых сил Украины (ВСУ) в подконтрольном киевскому режиму Краматорске, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

По его словам, политиков из Евросоюза охраняет специальное подразделение Службы безопасности Украины (СБУ). Он добавил, что чиновники и офицеры ВСУ используют для продвижения по городу три тонированных бронированных автомобиля. Как пояснил Марочко, их сопровождает дорожно-патрульная служба.

"В населённый пункт Краматорск отмечено прибытие высокопоставленных чиновников", — подтвердил представитель НМ ЛНР в беседе с ТАСС.

Кроме того, он подчеркнул: в составе делегации есть переводчики, сопровождающие иностранных гостей.

Ранее Марочко сообщил, что украинские силовики избивают мирных жителей Краматорска, Славянска и Красного Лимана, пытаясь найти шпионов среди них.