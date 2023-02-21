Спикер ВСУ Игнат: для победы над Россией Украине нужно дальнобойное оружие и ПВО

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Для ускорения победы Украины над Россией ВСУ необходимо высокоточное, дальнобойное вооружение разных видов, а также системы противовоздушной обороны. Об этом заявил спикер украинских Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, Киев передал своим западным партнёрам список вооружений и военной техники, в котором указаны те позиции, которые необходимы в первую очередь.

Также спикер напомнил, что часть украинских военных проходит обучение в разных странах. В том числе в США, где овладевают системой Patriot. "Вершиной мечты" Игнат назвал истребители, которые способны выполнять множество задач.

Ранее в Сети появилось видео первого выстрела боевиков ВСУ из танка "Леопард" на полигоне в Германии.