Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Госдуме РФ объяснили новый закон о языке — наказание будет
Марочко: Украина рассчитывает на открытие "второго фронта" после визита Байдена в Киев
Спикер ВСУ Игнат: для победы над Россией Украине нужно дальнобойное оружие и ПВО
Politico: на Украине опасаются, что США заставят Киев подписать мирный договор с Россией
Звезде фильма "Москва слезам не верит" Вере Алентовой исполнился 81 год
Япония намерена последовать примеру США: Кисида собирается в Киев
AFP: зона отчуждения Чернобыльской АЭС стала важной тренировочной площадкой ВСУ
Китай выдвинул шесть принципов для глобальной безопасности и стабильности мира
Марочко заявил о прибытии в Краматорск европейских чиновников и офицеров ВСУ

Марочко: Киев перебросил батальон "Айдар"* под Артёмовск для деблокировки путей снабжения

Силовые структуры

Киевский режим перебросил под Артёмовск боевиков "Айдара"*, приказав им деблокировать пути снабжения Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Марочко: Киев перебросил батальон "Айдар"* под Артёмовск для деблокировки путей снабжения

По его словам, нацбатальон также будет пресекать бегство мобилизованных украинских солдат с Артёмовского направления. Как пояснил офицер, Киев потребовал, чтобы боевики защищали позиции ВСУ в этой зоне боевых действий.

"Для деблокировки путей сообщения между Артёмовском и Часовым Яром в данный район отправлены мотивированные боевики нацподразделения "Айдар"*, — подтвердил Марочко в беседе с РИА Новости.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР проинформировал о прибытии в подконтрольный киевскому режиму Краматорск европейских чиновников и офицеров ВСУ. Он уточнил, что их доставили в город на бронированных автомобилях.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
В США задумались над тем, что будет, если Россия прекратит поставки палладия

Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.

BI: манёвр России с палладием обернётся для США неожиданными последствиями
Украинский пленный рассказал, как офицеры из Британии и Канады служат в ВСУ
Пленный рассказал о британских и канадских наёмниках в ВСУ
Зеленский объяснил, почему не выводит войска из Артёмовска
Роман Костомаров находится в критическом состоянии
Модуль "Наука" — рискованное предприятие или прорыв? Анастасия Жукова Спонсоры Украины начали понимать, что их вложения не окупятся — всё заберут американцы Ольга Лебедева Лукашенко раскрыл планы Путина по Украине Любовь Степушова
По американскому городу был нанесён "ядерный удар"
Зрители осудили проведение ледового шоу Татьяны Навки в центре Москвы
Ургант после критики СВО появился на канале ТВЦ
Ургант после критики СВО появился на канале ТВЦ
Последние материалы
Марочко заявил о прибытии в Краматорск европейских чиновников и офицеров ВСУ
Военкор Руденко: Джо Байден спрашивал разрешение у Москвы перед визитом в Киев
Вторая жизнь старого шланга: закрепы для плёнки, ручки для вёдер и ещё шесть лайфхаков
Раненый русский боец попал в плен к боевикам ВСУ и отказался произнести "Слава Украине"
Почва на участке: определение степени её истощения и необходимости подкормки
Эксперт Перенджиев: армия РФ громит НАТО вместе с вооружением альянса на Украине
Военкоры опубликовали видео успешного тарана квадрокоптера ВСУ российским дроном
Жителей Челябинска испугал гроб возле мусорного бака: "Выглядит жутковато"
В последнем городе-миллионнике в России отменили прямые выборы мэра
Посол Украины в ФРГ Макеев показал первый выстрел боевиков ВСУ из танка "Леопард"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников