Киевский режим перебросил под Артёмовск боевиков "Айдара"*, приказав им деблокировать пути снабжения Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, нацбатальон также будет пресекать бегство мобилизованных украинских солдат с Артёмовского направления. Как пояснил офицер, Киев потребовал, чтобы боевики защищали позиции ВСУ в этой зоне боевых действий.
"Для деблокировки путей сообщения между Артёмовском и Часовым Яром в данный район отправлены мотивированные боевики нацподразделения "Айдар"*, — подтвердил Марочко в беседе с РИА Новости.
Ранее представитель Народной милиции ЛНР проинформировал о прибытии в подконтрольный киевскому режиму Краматорск европейских чиновников и офицеров ВСУ. Он уточнил, что их доставили в город на бронированных автомобилях.
* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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