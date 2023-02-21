Марочко: Киев перебросил батальон "Айдар"* под Артёмовск для деблокировки путей снабжения

Киевский режим перебросил под Артёмовск боевиков "Айдара"*, приказав им деблокировать пути снабжения Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, нацбатальон также будет пресекать бегство мобилизованных украинских солдат с Артёмовского направления. Как пояснил офицер, Киев потребовал, чтобы боевики защищали позиции ВСУ в этой зоне боевых действий.

"Для деблокировки путей сообщения между Артёмовском и Часовым Яром в данный район отправлены мотивированные боевики нацподразделения "Айдар"*, — подтвердил Марочко в беседе с РИА Новости.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР проинформировал о прибытии в подконтрольный киевскому режиму Краматорск европейских чиновников и офицеров ВСУ. Он уточнил, что их доставили в город на бронированных автомобилях.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.