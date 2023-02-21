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МО Белоруссии: Минск перешёл к мерам реагирования на границе из-за украинских провокаций

Силовые структуры

Белоруссия перешла к мерам адекватного реагирования на границе с Украиной из-за провокаций со стороны Киева. Об этом журналистам сообщили в Минобороны республики.

МО Белоруссии: Минск перешёл к мерам реагирования на границе из-за украинских провокаций

Как пояснили в ведомстве, киевский режим разместил неподалёку от границы большое количество своих солдат. По словам начальника департамента международного военного сотрудничества Белоруссии Валерия Ревенко, власти Украины создают прямые угрозы для безопасности республики.

"В непосредственной близости от белорусско-украинского участка границы сосредоточена значительная группировка украинских войск", — отметили в профильном ведомстве.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал Запад и Украину за отказ от возобновления мирных переговоров с РФ. Он считает, что Киев и его партнёры заинтересованы в продолжении вооружённого конфликта.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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