МО Белоруссии: Минск перешёл к мерам реагирования на границе из-за украинских провокаций

Белоруссия перешла к мерам адекватного реагирования на границе с Украиной из-за провокаций со стороны Киева. Об этом журналистам сообщили в Минобороны республики.

Как пояснили в ведомстве, киевский режим разместил неподалёку от границы большое количество своих солдат. По словам начальника департамента международного военного сотрудничества Белоруссии Валерия Ревенко, власти Украины создают прямые угрозы для безопасности республики.

"В непосредственной близости от белорусско-украинского участка границы сосредоточена значительная группировка украинских войск", — отметили в профильном ведомстве.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал Запад и Украину за отказ от возобновления мирных переговоров с РФ. Он считает, что Киев и его партнёры заинтересованы в продолжении вооружённого конфликта.