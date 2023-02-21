Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что "Южная" группировка Вооружённых сил Российской Федерации наступает на Донецком направлении.
По данным военного ведомства, за 24 часа армия ликвидировала более 170 солдат ВСУ. Вместе с этим в министерстве заявили, что противник потерял
Ранее сообщалось, что бойцы спецназа "Отважные" ВС РФ поразили бронетранспортёр БТР-4.
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Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.