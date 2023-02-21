Минобороны: ВС России уничтожили на Донецком направлении более 170 украинских военных

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что "Южная" группировка Вооружённых сил Российской Федерации наступает на Донецком направлении.

По данным военного ведомства, за 24 часа армия ликвидировала более 170 солдат ВСУ. Вместе с этим в министерстве заявили, что противник потерял

пять боевых бронированных машин,

четыре автомобиля,

боевую машину реактивной системы залпового огня "Град",

самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика",

две гаубицы Д-30.

Ранее сообщалось, что бойцы спецназа "Отважные" ВС РФ поразили бронетранспортёр БТР-4.