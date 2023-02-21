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Минобороны: ВС России уничтожили на Донецком направлении более 170 украинских военных

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Силовые структуры

Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что "Южная" группировка Вооружённых сил Российской Федерации наступает на Донецком направлении.

Минобороны: ВС России уничтожили на Донецком направлении более 170 украинских военных

По данным военного ведомства, за 24 часа армия ликвидировала более 170 солдат ВСУ. Вместе с этим в министерстве заявили, что противник потерял

  • пять боевых бронированных машин,
  • четыре автомобиля,
  • боевую машину реактивной системы залпового огня "Град",
  • самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика",
  • две гаубицы Д-30.

Ранее сообщалось, что бойцы спецназа "Отважные" ВС РФ поразили бронетранспортёр БТР-4.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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