Российский президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил установить для всех военных, участвующих в спецоперации, отпуск в 14 дней.
По его словам, у каждого солдата должна быть возможность встретиться со своими близкими, навестить семьи.
"Предлагаю установить всем военным отпуск в 14 дней каждые полгода", — подчеркнул лидер РФ.
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