Путин предложил установить для всех участников СВО отпуск в 14 дней каждые полгода

0:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил установить для всех военных, участвующих в спецоперации, отпуск в 14 дней.

По его словам, у каждого солдата должна быть возможность встретиться со своими близкими, навестить семьи.

"Предлагаю установить всем военным отпуск в 14 дней каждые полгода", — подчеркнул лидер РФ.