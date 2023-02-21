Путин: Запад хочет "оторвать" исторические территории, называемые Украиной, от России

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель РФ Владимир Путин рассказал о проекте Запада, который пытается сформировать "анти-Россию". По словам президента, эти цели лидеры воплощают на Украине.

"Цель — оторвать исторические территории, которые сегодня называются Украиной, от нашей страны", — отметил глава РФ в послании к Федеральному собранию.

Эти идеи появились ещё в Австро-Венгерской империи и Польше, добавил Путин.

Ранее он обвинил Запад в порабощении Украины. По словам российского лидера, страны готовили Киев к большой войне.