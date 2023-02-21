Руководитель РФ Владимир Путин рассказал о проекте Запада, который пытается сформировать "анти-Россию". По словам президента, эти цели лидеры воплощают на Украине.
"Цель — оторвать исторические территории, которые сегодня называются Украиной, от нашей страны", — отметил глава РФ в послании к Федеральному собранию.
Эти идеи появились ещё в Австро-Венгерской империи и Польше, добавил Путин.
Ранее он обвинил Запад в порабощении Украины. По словам российского лидера, страны готовили Киев к большой войне.
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Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.