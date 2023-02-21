Впервые в истории военных действий Вооружённые силы Украины заблаговременно анонсируют планы и направления своих наступлений. После этого они реализуются, а не используются в качестве способа дезинформации ВС РФ.
Как пишет "Военное обозрение", в прошлом году противник не раз сообщал о готовящемся контрнаступлении в Херсонской и Харьковской областях. В итоге на данных направлениях было продвижение украинских войск.
На данный момент уже третий месяц киевское руководство вместе с западными союзниками анонсирует наступление на юге — в Запорожской области, чтобы попытаться разрезать группировку ВС РФ в районе Мелитополя с выходом к Азовскому морю и границе с Крымом. Издание полагает, что, скорее всего, именно на этом направлении Генштаб ВСУ и попытается начать весеннюю наступательную кампанию.
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