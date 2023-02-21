Ракета HIMARS ударила по командному пункту Ходаковского: пробила три плиты и углубилась на полтора метра

Александр Ходаковский опубликовал пугающие кадры. HIMARS разнёс пункт управления российской армии: есть жертвы.

Командир батальона "Восток" разместил в своём микроблоге видео, на котором показаны последствия прилёта ракеты американской реактивной системы залпового огня HIMARS в подвал, где базировался пункт управления.

На видео объясняется, что ракета пробила три плиты и углубилась на полтора метра вглубь. По трагической случайности ракета прилетала именно туда, где спал один из военнослужащих.

"Этот пункт управления служил нам верой и правдой не один месяц, пока его не накрыли хаймарсами", — написал бывший командир донецкой "Альфы", отметив, что ракеты у ВСУ "пробивные".

Ходаковский объяснил, что находящимся в пункте управления повезло, так как ракеты не всегда взрываются.

"Иначе погиб бы не один, а все, кто находился в этом ограниченном пространстве подвала", — отметил комбат "Востока".

Ранее Ходаковский рассказал, что артиллеристы признали свои ошибки на СВО.