Александр Ходаковский опубликовал пугающие кадры. HIMARS разнёс пункт управления российской армии: есть жертвы.
Командир батальона "Восток" разместил в своём микроблоге видео, на котором показаны последствия прилёта ракеты американской реактивной системы залпового огня HIMARS в подвал, где базировался пункт управления.
На видео объясняется, что ракета пробила три плиты и углубилась на полтора метра вглубь. По трагической случайности ракета прилетала именно туда, где спал один из военнослужащих.
"Этот пункт управления служил нам верой и правдой не один месяц, пока его не накрыли хаймарсами", — написал бывший командир донецкой "Альфы", отметив, что ракеты у ВСУ "пробивные".
Ходаковский объяснил, что находящимся в пункте управления повезло, так как ракеты не всегда взрываются.
"Иначе погиб бы не один, а все, кто находился в этом ограниченном пространстве подвала", — отметил комбат "Востока".
Ранее Ходаковский рассказал, что артиллеристы признали свои ошибки на СВО.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.