Экс-замруководителя разведки НАТО Ярослав Стружик отреагировал на обращение лидера РФ Владимира Путина к Федеральному собранию.
"Очень хорошая речь", — отметил генерал, слова которого приводит RMF FM.
По словам бывшего заместителя главы разведки альянса, послание президента звучало не для Запада, а для "внутреннего рынка" России.
Ранее Стружик заявил, что Украина вряд ли сможет вернуть Крым под свой контроль.
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Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.