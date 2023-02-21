Экс-замглавы разведки НАТО положительно оценил послание Путина к Федеральному собранию

0:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Экс-замруководителя разведки НАТО Ярослав Стружик отреагировал на обращение лидера РФ Владимира Путина к Федеральному собранию.

"Очень хорошая речь", — отметил генерал, слова которого приводит RMF FM.

По словам бывшего заместителя главы разведки альянса, послание президента звучало не для Запада, а для "внутреннего рынка" России.

Ранее Стружик заявил, что Украина вряд ли сможет вернуть Крым под свой контроль.