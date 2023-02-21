РВ: бойцы БАРС "Каскад" уничтожили американский контрбатарейный радар ВСУ на Донецком направлении

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Военные корреспонденты "Русской Весны" сообщили об успехах армии РФ.

Подразделение БАРС "Каскад" уничтожает американские радиолокационные станции, узлы связи и радары Вооружённых сил Украины. В ходе разведки на Донецком направлении обнаружены и поражены вражеские цели.

Военкоры опубликовали видеозапись с работой подразделения. Их предоставил командир "Каскада", зампред комитета Госдумы по обороне и лидер "Боевого Братства" Дмитрий Саблин.

Ранее сообщалось, что впервые в истории конфликтов ВСУ анонсировали план наступления до начала военных операций.