Эксперты предрекли затяжной конфликт на Украине на фоне заявления Путина о 14-дневном отпуске для военных раз в полгода

2:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ходе выступления с посланием Федеральному собранию российский лидер Владимир Путин поручил установить для мобилизованных и остальных военнослужащих, включая добровольцев, двухнедельный отпуск раз в полгода. Эксперты рассказали в беседе с Pravda.Ru, может ли данное предложение президента говорить о затягивании спецоперации на несколько лет.

Политолог, публицист Владимир Корнилов напомнил, что нужно готовиться к затяжному конфликту. В ходе своей речи Путин несколько раз сказал о намерениях Запада добиться стратегического поражения России. В связи с этим нам следует готовиться к длительной борьбе.

"Я не знаю, будет ли эта борьба на Украине, только ли Украиной ограничатся, но мы должны готовиться к серьёзным сражениям за независимость, сохранение, существование России, о чём и была эта речь", — сказал Корнилов.

Путин в своей речи подчеркнул, что РФ в рамках СВО должна действовать аккуратно. Об этом напомнил Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, член правления РАПН, эксперт Центра ПРИСП Владимир Шаповалов. Важно ценить офицеров, солдат, мирных жителей, в то же время выполнять задачи спецоперации. Это будет непросто с учётом колоссальных ресурсов, поставляемых Западом Украине.

Шаповалов уверен, что цели СВО будут достигнуты. Для этого необходимо время, поскольку России требуется защитить граждан и границы страны.

"Я думаю, что нет никакого смысла устанавливать какие-то временные рамки, тем более стремиться любой ценой, ценой человеческих жертв к тому или иному времени выполнить те или иные тактически задачи. Время работает на нас, и та стратегия ведения спецоперации, которой в настоящее время придерживается Россия, направлена на уничтожение тех военных ресурсов, которыми обладает Украина. И да, на это может уйти не один месяц", — заключил Шаповалов.