В Сети появилось видео работы БМПТ "Терминатор" в зоне СВО: огонь из спаренных пушек и АГС-17

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появилось видео работы боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" в зоне спецоперации на Украине. Двухминутную запись с камеры самого "Терминатора" публикуют военные корреспонденты в Telegram-каналах.

На кадрах "Терминатор" ведёт поочерёдно ведёт огонь из спаренных 30-мм автоматических пушек 2А42 и 30-мм автоматических гранатомётов АГС-17 по позициям боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения российскими десантниками опорного пункта ВСУ в лесу при поддержке бронегруппы на боевых машинах десанта, а также БМПТ "Терминатор" и бронетранспортёров.