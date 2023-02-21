В Сети появилось видео работы боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" в зоне спецоперации на Украине. Двухминутную запись с камеры самого "Терминатора" публикуют военные корреспонденты в Telegram-каналах.
На кадрах "Терминатор" ведёт поочерёдно ведёт огонь из спаренных 30-мм автоматических пушек 2А42 и 30-мм автоматических гранатомётов АГС-17 по позициям боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР).
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения российскими десантниками опорного пункта ВСУ в лесу при поддержке бронегруппы на боевых машинах десанта, а также БМПТ "Терминатор" и бронетранспортёров.
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