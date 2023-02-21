В Минобороны РФ прокомментировали появившиеся заявления о якобы блокировании поставок боеприпасов штурмовикам

1:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

МО России прокомментировало появившиеся на отдельных информресурсах заявления о якобы блокировании поставок боеприпасов отрядам добровольцев-штурмовиков, выполняющих задачи по освобождению Артёмовска.

Командование ВС РФ уделяет особое внимание обеспечению добровольцев и военных штурмовых отрядов, сказано в заявлении ведомства.

В районе Артёмовска за последние несколько суток для поддержки наступления штурмовиков было выполнено 18 самолетовылетов штурмовой авиации.

"Все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, — абсолютно не соответствуют действительности", — сообщили в МО РФ.

Только за период с 18 по 20 февраля добровольцам штурмовых отрядов поставлено

1660 реактивных снарядов к РСЗО, 10171 боеприпас для артиллерии и миномётов, 980 "выстрелов" для танков.

Добровольцы вместе с бойцами штурмовых подразделений мужественно выполняют сложнейшие задачи по освобождению ЛДНР от киевского режима. Попытки внести раскол в механизм взаимодействия и поддержки между подразделениями ВС РФ, — контрпродуктивны и играют на пользу врагу, подытожили в Минобороны.