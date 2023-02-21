МО России прокомментировало появившиеся на отдельных информресурсах заявления о якобы блокировании поставок боеприпасов отрядам добровольцев-штурмовиков, выполняющих задачи по освобождению Артёмовска.
Командование ВС РФ уделяет особое внимание обеспечению добровольцев и военных штурмовых отрядов, сказано в заявлении ведомства.
В районе Артёмовска за последние несколько суток для поддержки наступления штурмовиков было выполнено 18 самолетовылетов штурмовой авиации.
"Все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, — абсолютно не соответствуют действительности", — сообщили в МО РФ.
Только за период с 18 по 20 февраля добровольцам штурмовых отрядов поставлено
1660 реактивных снарядов к РСЗО, 10171 боеприпас для артиллерии и миномётов, 980 "выстрелов" для танков.
Добровольцы вместе с бойцами штурмовых подразделений мужественно выполняют сложнейшие задачи по освобождению ЛДНР от киевского режима. Попытки внести раскол в механизм взаимодействия и поддержки между подразделениями ВС РФ, — контрпродуктивны и играют на пользу врагу, подытожили в Минобороны.
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