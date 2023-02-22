Киев использует территорию крупного промышленного предприятия Артёмовска для укрытия своих военных, техники и снарядов, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.
Он не стал раскрывать, где именно дислоцированы боевики ВСУ, однако отметил, что речь идёт о заводе на севере Артёмовска. Как пояснил офицер, там работает инженерная техника украинской армии. По его словам, националисты пытаются оборудовать фортификационные сооружения и огневые точки на территории промышленного предприятия.
"ВСУ используют промзону для укрытия вооружения, военной техники, а также для размещения личного состава", — подчеркнул Марочко в беседе с ТАСС.
Представитель Народной милиции убеждён: Киев планирует создать препятствия для продвижения российской армии в районе Артёмовска.
Ранее Марочко сообщил, что Вооружённым силам РФ удалось сорвать попытку ВСУ перейти в контратаку на Краснолиманском направлении спецоперации.
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