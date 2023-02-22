Марочко: Киев использует промзону Артёмовска для укрытия военных, техники и снарядов

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев использует территорию крупного промышленного предприятия Артёмовска для укрытия своих военных, техники и снарядов, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

Он не стал раскрывать, где именно дислоцированы боевики ВСУ, однако отметил, что речь идёт о заводе на севере Артёмовска. Как пояснил офицер, там работает инженерная техника украинской армии. По его словам, националисты пытаются оборудовать фортификационные сооружения и огневые точки на территории промышленного предприятия.

"ВСУ используют промзону для укрытия вооружения, военной техники, а также для размещения личного состава", — подчеркнул Марочко в беседе с ТАСС.

Представитель Народной милиции убеждён: Киев планирует создать препятствия для продвижения российской армии в районе Артёмовска.

Ранее Марочко сообщил, что Вооружённым силам РФ удалось сорвать попытку ВСУ перейти в контратаку на Краснолиманском направлении спецоперации.