Генерал Романенко: Россия готовится бросить в зону СВО около 200 тысяч военных

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ближайшие недели Россия готовится бросить в зону СВО сотни тысяч военных. Такое заявление сделал бывший заместитель начальника Генштаба вооружённых сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По словам офицера, это стратегический резерв российской армии, численность которого составляет около 200 тысяч человек.

Генерал считает, что эти силы, по военной логике, будут использованы для усиления группировки на востоке и попытки выполнить задачу по взятию Донбасса.

Романенко также заявил, что на поле боя все резервисты окажутся уже в ближайший месяц — в марте.