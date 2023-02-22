Тернопольский военкомат отправляет молодёжь без подготовки в мясорубку, где они сразу погибают

"Ублюдки военкомы" — так коротко об украинской "могилизации" рассказывает житель Тернопольщины.

Видеоролик представил на своём Telegram-канале ведущий и журналист Руслан Осташко.

Автор видео рассказывает, что военкомат Тернополя отправляет молодых украинцев без какой-либо военной подготовки сразу в мясорубку боевых действий, где они погибают буквально уже через несколько дней.

Гражданин Незалежной рассказывает, что повестки сотрудники Тернопольского военкомата раздают прямо на улицах методом отлова, подытожил Осташко.