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Белик: Украина потеряет новые территории, если получит дальнобойные ракеты Запада

1:10
Силовые структуры

Украина лишится новых территорий, если Запад предоставит ей дальнобойные ракеты, следует из заявления депутата Госдумы Дмитрия Белика.

Белик: Украина потеряет новые территории, если получит дальнобойные ракеты Запада

Он считает, что Россия разрушила иллюзии западных лидеров по поводу соблюдения Москвой фиктивных соглашений о применении ядерного оружия. Как пояснил политик, РФ подала миру сигнал о нежелании договариваться с США и их партнёрами.

"Либо будет по-нашему, либо мы продолжим до упора, а если мы будем продолжать, Украина будет терять новые территории", — отметил Белик в беседе с РИА Новости.

По его словам, в случае поставок Киеву западных ракет, способных преодолевать расстояние в 100 км, территория Украины сократится на 150 км. Кроме того, парламентарий назвал Украину "буферной зоной" между Россией и агрессивно настроенным Североатлантическим альянсом.

21 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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