Белик: Украина потеряет новые территории, если получит дальнобойные ракеты Запада

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украина лишится новых территорий, если Запад предоставит ей дальнобойные ракеты, следует из заявления депутата Госдумы Дмитрия Белика.

Он считает, что Россия разрушила иллюзии западных лидеров по поводу соблюдения Москвой фиктивных соглашений о применении ядерного оружия. Как пояснил политик, РФ подала миру сигнал о нежелании договариваться с США и их партнёрами.

"Либо будет по-нашему, либо мы продолжим до упора, а если мы будем продолжать, Украина будет терять новые территории", — отметил Белик в беседе с РИА Новости.

По его словам, в случае поставок Киеву западных ракет, способных преодолевать расстояние в 100 км, территория Украины сократится на 150 км. Кроме того, парламентарий назвал Украину "буферной зоной" между Россией и агрессивно настроенным Североатлантическим альянсом.

21 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.